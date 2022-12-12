Калужинова (Гоготова) Степанида Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужинова (Гоготова) Степанида Семеновна

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Место рождения

Большегнеушево, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Большегнеушево, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Калужинов Иван

Отец ребёнка: Калужинов Яков Алексеевич

Рождение ребёнка
31.05.1912 ст.

Сын: Калужинов Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Калужинов Яков Алексеевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
09.11.1913 ст.

Сын: Калужинов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Калужинов Яков Алексеевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
17.04.1917 ст.

Дочь: Калужинова Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Калужинов Яков Алексеевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калужинов Яков Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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