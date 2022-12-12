Калужинова (Гоготова) Степанида Семеновна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Калужинов Иван
Отец ребёнка: Калужинов Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
31.05.1912 ст.
Отец ребёнка: Калужинов Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
09.11.1913 ст.
Отец ребёнка: Калужинов Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
17.04.1917 ст.
Дочь: Калужинова Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Калужинов Яков Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно