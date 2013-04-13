Сафронов Игорь Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафронов Игорь Олегович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.2013

Сын: Сафронов Владислав Игоревич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.03.2015

Дочь: Сафронова Арина Игоревна

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Рождение ребёнка
06.09.2018

Сын: Сафронов Владимир Игоревич

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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