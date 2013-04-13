Сафронов Игорь Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.04.2013
Сын: Сафронов Владислав Игоревич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.03.2015
Дочь: Сафронова Арина Игоревна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.09.2018
Сын: Сафронов Владимир Игоревич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности