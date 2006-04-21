Морозов Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Александр Михайлович

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Место рождения

г. Казахстан

Дата рождения

28.10.1976

Дата смерти

21.04.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1973 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Казахстан
Рождение ребёнка
23.11.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смагина Елена Евгеньевна

г. Красноярск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смагина Елена Евгеньевна

Смерть
21.04.2006
г. Красноярск
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