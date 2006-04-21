Морозов Александр Михайлович
Место рожденияг. Казахстан
Дата рождения28.10.1976
Дата смерти21.04.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.11.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смагина Елена Евгеньевна
г. Красноярск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смагина Елена Евгеньевна
Смерть
21.04.2006
г. Красноярск