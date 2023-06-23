Глотов Терентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлотов Терентий

Глотов Терентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глотов Лаврентий Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Круглякова (Глотова) Хима Терентьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глотов Матвей Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глотов Николай Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1896

Сын: Глотов Иван Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1909 или 1911

Дочь: Кравченко (Глотова) Елена Терентьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.