Глотов Терентий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глотов Лаврентий Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Круглякова (Глотова) Хима Терентьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глотов Матвей Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глотов Николай Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1896
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1909 или 1911
Дочь: Кравченко (Глотова) Елена Терентьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно