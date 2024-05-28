Ростова (Пантюхина) Мария Егоровна
женский, родилась 01.08.1915, Максинерь, Уржумский муниципальный район, Кировская область
умерла 21.09.1972
ОтецПантюхин Егор Сергеевич1892 г.р.
МатьПантюхина Александра Алексеевна1888 г.р.
Дети
Чулкина (Ростова) Лидия Ивановна27.01.1948 г.р.
Ростов Алексей Иванович27.02.1951 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1915
Максинерь, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
17.08.1938
Максинерь, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
17.08.1944
Рождение ребёнка
27.01.1948
Дочь: Чулкина (Ростова) Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Ростов Иван Петрович
Шурма, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
27.02.1951
Отец ребёнка: Ростов Иван Петрович
Рождение ребёнка
26.04.1956
Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
19.11.1959
Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
21.09.1972