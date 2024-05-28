Ростова (Пантюхина) Мария Егоровна 01.08.1915 — найти родственников по фамилии на Familio

Ростова (Пантюхина) Мария Егоровна

Автор
ЕЧ
Черная Е.

женский, родилась 01.08.1915, Максинерь, Уржумский муниципальный район, Кировская область

умерла 21.09.1972

Отец
Пантюхин Егор Сергеевич1892 г.р.
Мать
Пантюхина Александра Алексеевна1888 г.р.
Дети
Чулкина (Ростова) Лидия Ивановна27.01.1948 г.р.
Ростов Алексей Иванович27.02.1951 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1915

Отец: Пантюхин Егор Сергеевич

Мать: Пантюхина Александра Алексеевна

Максинерь, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Рождение ребёнка
17.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ростов Иван Петрович

Максинерь, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Рождение ребёнка
17.08.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ростов Иван Петрович

Рождение ребёнка
27.01.1948

Дочь: Чулкина (Ростова) Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Ростов Иван Петрович

Шурма, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Рождение ребёнка
27.02.1951

Сын: Ростов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Ростов Иван Петрович

Рождение ребёнка
26.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ростов Иван Петрович

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область

Рождение ребёнка
19.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ростов Иван Петрович

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область

Смерть
21.09.1972

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