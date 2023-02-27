(Тимошенко) Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимошенко Моисей
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.06.1846
Сын: Тимошенко Мефодий
Отец ребёнка: Тимошенко Моисей
Рождение ребёнка
1854
Сын: Тимошенко Михаил
Отец ребёнка: Тимошенко Моисей
Смерть
Неизвестно