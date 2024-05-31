Милантьева/Нилантьева Аксинья (Ксения) Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милантьева/Нилантьева Аксинья (Ксения) Афанасьевна

Место рождения

Борисово, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

12.02.1873

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Борисово, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
13.11.1836

Муж: Нилантьев/Милантьев Нил Милантьев/

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: (Нилантьева / Милантьева) Фекла Милантьева/

Отец ребёнка: Нилантьев/Милантьев Нил Милантьев/

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
21.03.1848

Дочь: (Милантьева) Дарья

Отец ребёнка: Нилантьев/Милантьев Нил Милантьев/

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
14.07.1849

Дочь: (Нилантьева / Милантьева) Федосья Милантьева/

Отец ребёнка: Нилантьев/Милантьев Нил Милантьев/

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: (Нилантьева / Милантьева) Прасковья Милантьева/

Отец ребёнка: Нилантьев/Милантьев Нил Милантьев/

Смерть
12.02.1873
Борисово, Дмитровский, Московская область
Причина смерти: горячка?
Похороны
Неизвестно
Борисово, Дмитровский, Московская область

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