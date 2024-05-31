Милантьева/Нилантьева Аксинья (Ксения) Афанасьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1818
Дата смерти12.02.1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.11.1836
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: (Нилантьева / Милантьева) Фекла Милантьева/
Отец ребёнка: Нилантьев/Милантьев Нил Милантьев/
Рождение ребёнка
21.03.1848
Дочь: (Милантьева) Дарья
Отец ребёнка: Нилантьев/Милантьев Нил Милантьев/
Рождение ребёнка
14.07.1849
Дочь: (Нилантьева / Милантьева) Федосья Милантьева/
Отец ребёнка: Нилантьев/Милантьев Нил Милантьев/
Рождение ребёнка
Около 1856
Смерть
12.02.1873
Причина смерти: горячка?
Похороны
Неизвестно