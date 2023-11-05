Журавлёв Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлёв Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Журавлёва Валентина

Смерть
1999
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