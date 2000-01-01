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(Andres) Catharina
(Andres) Catharina
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.03.1740
Дата смерти
07.05.1741
Пол
Женский
Отец
Andres Cornelius
1680 г.р.
Мать
Andres (Klaassen) Ида
1688 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1740
Отец:
Andres Cornelius
Мать:
Andres Ида
Смерть
07.05.1741
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