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(Andres) Catharina

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1740

Дата смерти

07.05.1741

Пол

Женский

Отец

1680 г.р.

Мать

1688 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1740

Отец: Andres Cornelius

Мать: Andres Ида

Смерть
07.05.1741
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