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Грицак Григорий Алексеевич

Место рождения

г. Георгиевск, Ставропольский край

Дата рождения

15.02.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1946

Отец: Грицак Алексей Михайлович

Мать: Рязанова Надежда Павловна

г. Георгиевск, Ставропольский край
Бракосочетание
01.09.1972

Жена: Медведева Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
12.05.1973

Сын: Грицак Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Медведева Татьяна Дмитриевна

г. Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
29.09.1979

Сын: Грицак Кирилл Григорьевич

Мать ребёнка: Медведева Татьяна Дмитриевна

г. Баксан, КБАССР
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