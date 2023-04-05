Грицак Григорий Алексеевич
Место рожденияг. Георгиевск, Ставропольский край
Дата рождения15.02.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1946
г. Георгиевск, Ставропольский край
Бракосочетание
01.09.1972
Рождение ребёнка
12.05.1973
Сын: Грицак Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Медведева Татьяна Дмитриевна
г. Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
29.09.1979
Сын: Грицак Кирилл Григорьевич
Мать ребёнка: Медведева Татьяна Дмитриевна
г. Баксан, КБАССР