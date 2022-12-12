Безрукова (Писарева) Евдокия Исидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1916
Дочь: Присухина Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Безруков Сергей Михайлович
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крутий Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Безруков Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Безруков Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Безруков Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно