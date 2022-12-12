Безрукова (Писарева) Евдокия Исидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безрукова (Писарева) Евдокия Исидоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1916

Дочь: Присухина Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Безруков Сергей Михайлович

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крутий Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Безруков Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безруков Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Безруков Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: неизвестно

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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