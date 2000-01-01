Рублёва Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Рублёв Нестор Григорьевич
Отец ребёнка: Рублёв Григорий Зиновьевич
Рождение ребёнка
1901
Сын: Рублёв Леонтий Григорьевич
Отец ребёнка: Рублёв Григорий Зиновьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно