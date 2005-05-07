Останин Данил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останин Данил Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.2005

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.2005

Отец: Останин Дмитрий Анатольевич

Мать: Чарыева Анеджан Алаколуевна

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