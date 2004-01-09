Христиния Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения05.07.1931
Дата смерти09.01.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1961
Дочь: Петрова Вера Валерьевна
Отец ребёнка: Васильев Валерий Давыдович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терентьева Галина Валерьевна
Отец ребёнка: Васильев Валерий Давыдович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Василий Валерьевич
Отец ребёнка: Васильев Валерий Давыдович
Смерть
09.01.2004