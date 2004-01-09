Христиния Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХристиния Тимофеевна

Христиния Тимофеевна

avatar

Место рождения

Березовка, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.07.1931

Дата смерти

09.01.2004

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Березовка, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.01.1961

Дочь: Петрова Вера Валерьевна

Отец ребёнка: Васильев Валерий Давыдович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терентьева Галина Валерьевна

Отец ребёнка: Васильев Валерий Давыдович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Валерий Давыдович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Василий Валерьевич

Отец ребёнка: Васильев Валерий Давыдович

Смерть
09.01.2004
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close