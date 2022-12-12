Калякина (Понизовкина) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калякина (Понизовкина) Мария Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.03.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1934

Дочь: Шошина Валентина Яковлевна

Отец ребёнка: Калякин Яков

Онучкино, Домнинская волость, Буйский уезд
Смерть
?.03.1984
Кострома, город Кострома, Костромская область
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