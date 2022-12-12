Калякина (Понизовкина) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.03.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1934
Дочь: Шошина Валентина Яковлевна
Отец ребёнка: Калякин Яков
Онучкино, Домнинская волость, Буйский уезд
Смерть
?.03.1984
Кострома, город Кострома, Костромская область