Шишкин Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкин Николай Павлович

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

23.08.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1830
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1859
г. Бухарест, Румыния
Место жительства
С 1863
г. Белград, Югославия
Место жительства
С 1868
Сербия
Место жительства
С 1875
США
Место жительства
С 1880
Греция
Место жительства
С 1884
Швеция
Место жительства
По 1902
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
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