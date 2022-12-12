Шишкин Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения23.08.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1830
Место жительства
С 1859
г. Бухарест, Румыния
Место жительства
С 1863
г. Белград, Югославия
Место жительства
С 1868
Сербия
Место жительства
С 1875
США
Место жительства
С 1880
Греция
Место жительства
С 1884
Швеция
Место жительства
По 1902
Смерть
Неизвестно