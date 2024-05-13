Куренева Евдокия Ефремовна 1733 — найти родственников по фамилии на Familio
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Куренева Евдокия Ефремовна

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куренев Минай Савельевич

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Куренев Федор Минаевич

Отец ребёнка: Куренев Минай Савельевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Куренев Влас Минаевич

Отец ребёнка: Куренев Минай Савельевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Куренев Козьма Минаевич

Отец ребёнка: Куренев Минай Савельевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Куренев Куприян Минаевич

Отец ребёнка: Куренев Минай Савельевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Куренев Яков Минаевич

Отец ребёнка: Куренев Минай Савельевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Куренев Семен Минаевич

Отец ребёнка: Куренев Минай Савельевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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