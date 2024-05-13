Куренева Евдокия Ефремовна
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Куренев Минай Савельевич
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Куренев Минай Савельевич
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Куренев Минай Савельевич
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Куренев Минай Савельевич
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Куренев Минай Савельевич
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Куренев Минай Савельевич
Смерть
Неизвестно