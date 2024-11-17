Алиева (Пилли) Нина Моисеевна 02.07.1941 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАлиева (Пилли) Нина Моисеевна

Алиева (Пилли) Нина Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1941

Пол

Женский

Отец

Мать

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1941

Отец: Пилли Моисей

Мать: Пилли (Хоккконен) Анна

Рождение ребёнка
12.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алиев Юнус

Рождение ребёнка
26.06.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алиев Юнус

Мы используем куки для улучшения работы сайта.