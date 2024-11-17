Алиева (Пилли) Нина Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1941
Отец: Пилли Моисей
Мать: Пилли (Хоккконен) Анна
Рождение ребёнка
12.02.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алиев Юнус
Рождение ребёнка
26.06.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алиев Юнус