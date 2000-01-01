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Пукенис Антон Климентьевич

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Место рождения

дер. Людышки Оникштынской волости Ковенской губерн

Дата рождения

1893

Дата смерти

28.06.1893

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Смерть
28.06.1893
дер. Людышки Оникштынской волости Ковенской губерн
Причина смерти: Коклюш
Рождение
1893

Отец: Пукенис Климентий Викентьевич

Мать: Pukeniene Ona

дер. Людышки Оникштынской волости Ковенской губерн
Похороны
Неизвестно
Оникштынское кладбище
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