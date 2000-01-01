Пукенис Антон Климентьевич
Место рождениядер. Людышки Оникштынской волости Ковенской губерн
Дата рождения1893
Дата смерти28.06.1893
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Смерть
28.06.1893
дер. Людышки Оникштынской волости Ковенской губерн
Причина смерти: Коклюш
Рождение
1893
Отец: Пукенис Климентий Викентьевич
Мать: Pukeniene Ona
дер. Людышки Оникштынской волости Ковенской губерн
Похороны
Неизвестно
Оникштынское кладбище