Анна Ларионова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Ларионова (Вна)

Анна Ларионова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1692 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Евдокимов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Заболотье, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Петр Никифоров (Ич)

Отец ребёнка: Никифор Евдокимов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1734

Дочь: Евдокея Никифорова (Вна)

Отец ребёнка: Никифор Евдокимов (Ич)

Заболотье, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1736

Дочь: Пелагея Никифорова (Вна)

Отец ребёнка: Никифор Евдокимов (Ич)

Заболотье, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.