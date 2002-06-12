Кирик Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирик Александр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1922

Дата смерти

12.06.2002

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1922

Отец: Кирик Сергей Филиппович

Мать: Анна Семёновна

Рождение ребёнка
16.10.1949

Дочь: Кирик Таисия Александровна

Мать ребёнка: Шибут Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
05.08.1953

Сын: Кирик Виктор Александрович

Мать ребёнка: Шибут Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
05.09.1968

Дочь: Кирик Наталия Александровна

Мать ребёнка: Шибут Мария Алексеевна

Смерть
12.06.2002

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