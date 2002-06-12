Кирик Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1922
Дата смерти12.06.2002
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1922
Отец: Кирик Сергей Филиппович
Мать: Анна Семёновна
Рождение ребёнка
16.10.1949
Дочь: Кирик Таисия Александровна
Мать ребёнка: Шибут Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
05.08.1953
Сын: Кирик Виктор Александрович
Мать ребёнка: Шибут Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
05.09.1968
Дочь: Кирик Наталия Александровна
Мать ребёнка: Шибут Мария Алексеевна
Смерть
12.06.2002