Лупишко Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лупишко Павел
Мать: Лупишко Матрона
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лупишко Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лупишко) Лидия
Мать ребёнка: Лупишко Фёкла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лупишко Лукия
Рождение ребёнка
13.12.1882
Сын: Лупишко Даниил
Мать ребёнка: Лупишко Фёкла
Рождение ребёнка
17.03.1897
Дочь: (Лупишко) Васса
Мать ребёнка: Лупишко Лукия
Смерть
Неизвестно