Лупишко Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лупишко Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лупишко Павел

Мать: Лупишко Матрона

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лупишко Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лупишко) Лидия

Мать ребёнка: Лупишко Фёкла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лупишко Лукия

Рождение ребёнка
13.12.1882

Сын: Лупишко Даниил

Мать ребёнка: Лупишко Фёкла

Рождение ребёнка
17.03.1897

Дочь: (Лупишко) Васса

Мать ребёнка: Лупишко Лукия

Смерть
Неизвестно

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