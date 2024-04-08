Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1766 г.р.

Дети

Около 1787 г.р.
Около 1789 г.р.
Около 1791 г.р.
Около 1793 г.р.
Около 1796 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Максим Петрович

Отец ребёнка: Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Порфирий Петрович

Отец ребёнка: Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Алексей Петрович

Отец ребёнка: Пётр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Иванович

Смерть
Неизвестно
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