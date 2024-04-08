Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Максим Петрович
Отец ребёнка: Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Порфирий Петрович
Отец ребёнка: Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Алексей Петрович
Отец ребёнка: Пётр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Иванович
Смерть
Неизвестно