Андриенко Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1970
Дата смерти22.10.2019
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1970
Отец: Андриенко Владимир
Мать: Захарова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.05.1999
Сын: Андриенко Максим Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
22.10.2019