Салмин Вячеслав Анатольевич
Место рождения
Дата рождения30.10.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1976
Отец: Салмин Анатолий
Рождение ребёнка
10.10.?
Дочь: Салмина Анастасия Вячеславовна
Мать ребёнка: Салмина Елена Валерьевна
Бракосочетание
04.08.2006
Жена: Салмина Елена Валерьевна
Рождение ребёнка
11.08.2013
Сын: Салмин Максим Вячеславович
Мать ребёнка: Салмина Елена Валерьевна
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия