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Салмин Вячеслав Анатольевич

Место рождения

Татмыш-Югелево, Батыревский район, Чувашская Республика

Дата рождения

30.10.1976

Пол

Мужской

Добавил:

Нд
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1976

Отец: Салмин Анатолий

Мать: Салмина (Царева) Галина Ефремовна

Татмыш-Югелево, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
10.10.?

Дочь: Салмина Анастасия Вячеславовна

Мать ребёнка: Салмина Елена Валерьевна

Бракосочетание
04.08.2006

Жена: Салмина Елена Валерьевна

Рождение ребёнка
11.08.2013

Сын: Салмин Максим Вячеславович

Мать ребёнка: Салмина Елена Валерьевна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия

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