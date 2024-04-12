Золото (Тохтамыш) Параскева Герасимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Бракосочетание
09.01.1879
Николаевская церковь м/к 1897г. лист-161,зап.-1,ГАДО,Ф - 426-1-3
Рождение ребёнка
08.06.1880
Дочь: Феодора Васильевна
Отец ребёнка: Золото Василий Ефимович
Николаевская церковь,м/к-1880г.лист-195,зап.-18,ГАДО,Ф - 426-1-3,кадр-196.
Рождение ребёнка
02.04.1882
Сын: Золото Василий Васильевич
Отец ребёнка: Золото Василий Ефимович
Николаевская церковь,м/к-1882г.лист-55,зап.-13, ГАДО,Ф - 426-1-4,кадр-53.
Рождение ребёнка
24.05.1885
Сын: Золото Константин Васильевич
Отец ребёнка: Золото Василий Ефимович
Николаевская Церковь,м/к-1885г.лист-184,зап.-15,ГАДО,Ф - 426-1-4,кадр-185.
Смерть
Неизвестно