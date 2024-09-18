(Миронова) Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.07.1956
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.07.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: 1 муж Галины Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей Сергеевич
Отец ребёнка: 1 муж Галины Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Диана Сергеевна
Отец ребёнка: 1 муж Галины Сергей
Смерть
Неизвестно