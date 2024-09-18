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(Миронова) Галина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.07.1956

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.07.1956

Отец: Миронов Николай 1 муж

Мать: Крехова (Черняева) Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: 1 муж Галины Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Геннадий 2 муж Галины

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: 1 муж Галины Сергей

Кохтла-Ярве, Кохтла район-Ярвеский, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Диана Сергеевна

Отец ребёнка: 1 муж Галины Сергей

Кохтла-Ярве, Кохтла район-Ярвеский, Эстонская ССР
Смерть
Неизвестно

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