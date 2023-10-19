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Нестерова Антонина Фроловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.08.1989

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нестеров Фрол

Мать: Нестерова Клавдия Михайловна

Рождение ребёнка
17.08.1923

Дочь: Душина Алевтина Алексеевна

Отец ребёнка: Нестеров Алексей Афанасьевич

Рождение ребёнка
06.03.1925

Дочь: Харитонова Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Нестеров Алексей Афанасьевич

Рождение ребёнка
10.12.1928

Сын: Нестеров Виталий Алексеевич

Отец ребёнка: Нестеров Алексей Афанасьевич

Рождение ребёнка
26.01.1930

Сын: Нестеров Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Нестеров Алексей Афанасьевич

Рождение ребёнка
01.08.1933

Дочь: Чикунова Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Нестеров Алексей Афанасьевич

Рождение ребёнка
02.04.1936

Дочь: Сысоева Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Нестеров Алексей Афанасьевич

Рождение ребёнка
21.04.1946

Дочь: Никишина Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Нестеров Алексей Афанасьевич

Смерть
14.08.1989
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