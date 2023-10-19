Нестерова Антонина Фроловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.08.1989
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нестеров Фрол
Рождение ребёнка
17.08.1923
Дочь: Душина Алевтина Алексеевна
Отец ребёнка: Нестеров Алексей Афанасьевич
Рождение ребёнка
06.03.1925
Дочь: Харитонова Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Нестеров Алексей Афанасьевич
Рождение ребёнка
10.12.1928
Сын: Нестеров Виталий Алексеевич
Отец ребёнка: Нестеров Алексей Афанасьевич
Рождение ребёнка
26.01.1930
Отец ребёнка: Нестеров Алексей Афанасьевич
Рождение ребёнка
01.08.1933
Дочь: Чикунова Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Нестеров Алексей Афанасьевич
Рождение ребёнка
02.04.1936
Дочь: Сысоева Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Нестеров Алексей Афанасьевич
Рождение ребёнка
21.04.1946
Дочь: Никишина Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Нестеров Алексей Афанасьевич
Смерть
14.08.1989