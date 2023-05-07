Дёмина (Горбунова) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дёмина (Горбунова) Нина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1960

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1960

Отец: Горбунов Василий Михайлович

Мать: Горбунова Анастасия (Тася) Васильевна

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