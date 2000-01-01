Солодянкина Параскева Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Солодянкин Афанасий Павлович
Отец ребёнка: Солодянкин Павел Александрович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Солодянкин Павел Павлович
Отец ребёнка: Солодянкин Павел Александрович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Солодянкин Николай Павлович
Отец ребёнка: Солодянкин Павел Александрович
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Солодянкин Павел Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно