Солодянкина Параскева Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолодянкина Параскева Афанасьевна

Солодянкина Параскева Афанасьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Солодянкин Афанасий Павлович

Отец ребёнка: Солодянкин Павел Александрович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Солодянкин Павел Павлович

Отец ребёнка: Солодянкин Павел Александрович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Солодянкин Николай Павлович

Отец ребёнка: Солодянкин Павел Александрович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Солодянкин Лука Павлович

Отец ребёнка: Солодянкин Павел Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодянкин Павел Александрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close