Прасковья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1679
Дата смертиМежду 1730 и 1755
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1679
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1692 и 1710
Сын: Максим Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Алексеевич
Бракосочетание
Между 1695 и 1707
Муж: Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1709
Сын: Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Семен Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1717
Дочь: Матрона Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Алексеевич
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 100 об лист. Деревня Новая (Церкви Троицы Живоначальной что на Нозьме). Григорий Алексеевич, 60 лет и жена его Прасковья Матвеевна, 40 лет и дети у них Максим, 12 лет, Иван, 10 лет, Сем... Показать все
Смерть
Между 1730 и 1755