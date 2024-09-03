Прасковья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1679

Дата смерти

Между 1730 и 1755

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1659 г.р.

Дети

Между 1692 и 1710 г.р.
Около 1709 г.р.
Около 1716 г.р.
Около 1717 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1679

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1692 и 1710

Сын: Максим Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Алексеевич

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1695 и 1707

Муж: Григорий Алексеевич

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Алексеевич

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Семен Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Алексеевич

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1717

Дочь: Матрона Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Алексеевич

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 100 об лист. Деревня Новая (Церкви Троицы Живоначальной что на Нозьме). Григорий Алексеевич, 60 лет и жена его Прасковья Матвеевна, 40 лет и дети у них Максим, 12 лет, Иван, 10 лет, Сем... Показать все
Смерть
Между 1730 и 1755
Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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