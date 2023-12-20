Виноградов отец никанора, тимофея и федора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиноградов отец никанора, тимофея и федора

Виноградов отец никанора, тимофея и федора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виноградова мать никанора, тимофея и федора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградов Тимофей

Мать ребёнка: Виноградова мать никанора, тимофея и федора

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Виноградов Никанор ?

Мать ребёнка: Виноградова мать никанора, тимофея и федора

Корякино, Удомельский, Тверская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Виноградов Федор

Мать ребёнка: Виноградова мать никанора, тимофея и федора

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.