Виноградов отец никанора, тимофея и федора
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виноградов Тимофей
Мать ребёнка: Виноградова мать никанора, тимофея и федора
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Виноградов Никанор ?
Мать ребёнка: Виноградова мать никанора, тимофея и федора
Корякино, Удомельский, Тверская область
Рождение ребёнка
1878
Сын: Виноградов Федор
Мать ребёнка: Виноградова мать никанора, тимофея и федора
Смерть
Неизвестно