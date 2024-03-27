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Миннуллин Зиннатулла

Место рождения

д.Бик-Утеево Буинского р-на

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Фатхуллин Миннулла

Мать: Фатхуллина (Шигапова) Шэмсеруй

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миннуллин Мидхат

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миннуллин Талгать

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миннуллин Жаудат

Мать ребёнка: Минуллина Таира

Смерть
Неизвестно

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