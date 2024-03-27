Миннуллин Зиннатулла
Место рожденияд.Бик-Утеево Буинского р-на
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Фатхуллин Миннулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миннуллин Мидхат
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миннуллин Талгать
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миннуллин Жаудат
Мать ребёнка: Минуллина Таира
Смерть
Неизвестно