Гавриков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гавриков Он Же Абрамов Тимофей
Мать: Гаврикова Татьяна
Рождение ребёнка
01.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гаврикова Ганна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гаврикова Ганна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гаврикова Ганна
Смерть
Неизвестно
Варва, Чернігівська область