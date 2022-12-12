Гавриков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГавриков Николай

Гавриков Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гавриков Он Же Абрамов Тимофей

Мать: Гаврикова Татьяна

Рождение ребёнка
01.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гаврикова Ганна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гаврикова Ганна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврикова Ганна

Смерть
Неизвестно
Варва, Чернігівська область
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