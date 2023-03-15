Шатунов Сергей Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.08.1985
Сын: Шатунов Константин Сергеевич
Мать ребёнка: Шатунова Людмила Серафимовна
Рождение ребёнка
13.01.1987
Дочь: Любовь Сергеевна
Мать ребёнка: Шатунова Людмила Серафимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Нижнеивкино, Куменский муниципальный район, Кировская область