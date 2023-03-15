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Шатунов Сергей Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1963

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1985

Сын: Шатунов Константин Сергеевич

Мать ребёнка: Шатунова Людмила Серафимовна

Рождение ребёнка
13.01.1987

Дочь: Любовь Сергеевна

Мать ребёнка: Шатунова Людмила Серафимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шатунова Людмила Серафимовна

Место жительства
Неизвестно
Нижнеивкино, Куменский муниципальный район, Кировская область
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