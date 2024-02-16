Золотарева Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Николаева Мария Ермолаевна
Отец ребёнка: Неизвестно Ермолай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пударкина Татьяна
Отец ребёнка: Неизвестно Ермолай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ледовских Анна
Отец ребёнка: Неизвестно Ермолай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Владимир Прохорович
Отец ребёнка: Кузнецов Прохор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Прохор
Смерть
Неизвестно