Скрипникова Агрипина Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Скрипникова Агрипина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скрипников Алексей Федорович

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Сукманова (Скрипникова) Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Скрипников Алексей Федорович

Рождение ребёнка
26.09.1895 ст.

Дочь: (Скрипникова) Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Скрипников Алексей Федорович

Перовка, Соль-Илецкий, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/7293af20-873e-48b9-9f59-94b8b1694108/163
Рождение ребёнка
12.04.1898

Сын: Скрипников Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Скрипников Алексей Федорович

Перовка, Соль-Илецкий, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/ab84cf18-63a1-4311-98d0-3b61c396cced/50
Рождение ребёнка
28.06.1898 ст.

Сын: Скрипников Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Скрипников Алексей Федорович

Перовка, Соль-Илецкий, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/7293af20-873e-48b9-9f59-94b8b1694108/163
Рождение ребёнка
28.07.1900 ст.

Сын: Скрипников Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Скрипников Алексей Федорович

Перовка, Соль-Илецкий, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/619536cd-793b-41d3-b690-5415d6aca12e/198
Смерть
Неизвестно

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