Скрипникова Агрипина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Сукманова (Скрипникова) Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Скрипников Алексей Федорович
Рождение ребёнка
26.09.1895 ст.
Дочь: (Скрипникова) Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Скрипников Алексей Федорович
https://ya.ru/archive/catalog/7293af20-873e-48b9-9f59-94b8b1694108/163
Рождение ребёнка
12.04.1898
Сын: Скрипников Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Скрипников Алексей Федорович
https://ya.ru/archive/catalog/ab84cf18-63a1-4311-98d0-3b61c396cced/50
Рождение ребёнка
28.06.1898 ст.
Сын: Скрипников Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Скрипников Алексей Федорович
https://ya.ru/archive/catalog/7293af20-873e-48b9-9f59-94b8b1694108/163
Рождение ребёнка
28.07.1900 ст.
Сын: Скрипников Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Скрипников Алексей Федорович
https://ya.ru/archive/catalog/619536cd-793b-41d3-b690-5415d6aca12e/198
Смерть
Неизвестно