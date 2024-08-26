Григорьев Георгий (Егор) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев Георгий (Егор)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1772 ст.

Сын: Григорьев Никита Георгиев (Егоров)

Мать ребёнка: не указана

Рыжково, Сямженский район, Северный край
(8 запись) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/604109#7
Смерть
Неизвестно
Рыжково, Сямженский район, Северный край
(8 запись) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/604109#7

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