Белобородов Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белобородов Виктор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1954

Отец: Белобородов Иван Иванович

Мать: Белобородова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
1978

Дочь: Белобородова Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Людмила

Рождение ребёнка
20.04.1981

Дочь: Белобородова Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Белобородова Галина Владимировна

Рождение ребёнка
02.05.1984

Дочь: Белобородова Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Белобородова Галина Владимировна

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