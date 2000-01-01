Белобородов Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1954
Рождение ребёнка
1978
Дочь: Белобородова Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Людмила
Рождение ребёнка
20.04.1981
Дочь: Белобородова Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Белобородова Галина Владимировна
Рождение ребёнка
02.05.1984
Дочь: Белобородова Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Белобородова Галина Владимировна