Карандаев Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Карандаев Алексей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Каменка, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно