Карандаев Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карандаев Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Карандаев Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Карандаев Алексей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Каменка, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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