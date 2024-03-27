Исхаков Шәрип
Место рожденияс.Байряка, Чеканской волость Бугульминского уезда Самарской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Исхак
с.Байряка, Чеканской волость Бугульминского уезда Самарской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарипов Нигъмат
Мать ребёнка: Хөснури
с.Байряка, Чеканской волость Бугульминского уезда Самарской губернии
Смерть
Неизвестно