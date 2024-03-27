Исхаков Шәрип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исхаков Шәрип

Место рождения

с.Байряка, Чеканской волость Бугульминского уезда Самарской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Исхак

Мать: не указана

с.Байряка, Чеканской волость Бугульминского уезда Самарской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарипов Нигъмат

Мать ребёнка: Хөснури

с.Байряка, Чеканской волость Бугульминского уезда Самарской губернии
Смерть
Неизвестно
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