Дупленский Константин Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.05.1876 ст.
Дочь: Дупленская Елена Константиновна
Мать ребёнка: Дупленская (Лушникова) Екатерина Разумниковна
Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 1, дело 178, 333 об
Смерть
Неизвестно