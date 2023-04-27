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Дупленский Константин Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дупленская (Лушникова) Екатерина Разумниковна

Рождение ребёнка
06.05.1876 ст.

Дочь: Дупленская Елена Константиновна

Мать ребёнка: Дупленская (Лушникова) Екатерина Разумниковна

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 1, дело 178, 333 об
Смерть
Неизвестно

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