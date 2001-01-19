Шлякова (Антипова) Зоя Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1957
Отец: Антипов Пётр Ильич
Мать: Антипова Юлия Михайловна
Рождение ребёнка
31.08.1990
Дочь: Шлякова Арина Александровна
Отец ребёнка: Шляков Александр Олегович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шляков Александр Олегович