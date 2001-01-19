Шлякова (Антипова) Зоя Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШлякова (Антипова) Зоя Петровна

Шлякова (Антипова) Зоя Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1957

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

1934 г.р.

Дети

1990 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1957

Отец: Антипов Пётр Ильич

Мать: Антипова Юлия Михайловна

Рождение ребёнка
31.08.1990

Дочь: Шлякова Арина Александровна

Отец ребёнка: Шляков Александр Олегович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шляков Александр Олегович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close