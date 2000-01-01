Палияма Ненг — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палияма Ненг

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Палияма ...

Отец ребёнка: Палияма Рики

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Палияма ...

Отец ребёнка: Палияма Рики

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Палияма ...

Отец ребёнка: Палияма Рики

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Палияма Рики

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