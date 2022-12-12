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Тупыгина Мария Кузьминична

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Место рождения

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

После 1890

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Гражданство
С 1827
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Россия
Крещение
1827
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1827
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Между 1856 и 1858

Муж: Тупыгин Александр Павлович

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
После 1857
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Мещанская жена
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Баева Гликерия Александровна

Отец ребёнка: Тупыгин Александр Павлович

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
После 1890
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
После 1890
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
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