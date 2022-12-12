Тупыгина Мария Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиПосле 1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Гражданство
С 1827
Россия
Крещение
1827
Место жительства
С 1827
Бракосочетание
Между 1856 и 1858
Работа или профессия
После 1857
Мещанская жена
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Баева Гликерия Александровна
Отец ребёнка: Тупыгин Александр Павлович
Смерть
После 1890
Похороны
После 1890