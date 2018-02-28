Севастьянова (Прокопьева) Евдокия Никитовна
Место рождения
Дата рождения28.02.1886
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1886
Отец: Прокопьев Никита Евлампиев
Мать: Стефанида Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
15.01.1912
Рождение ребёнка
17.05.1914
Дочь: Севастьянова Клавдия Дмитриевна
Отец ребёнка: Савостьянов (Севастьянов) Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
16.08.1921
Сын: Севастьянов Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Савостьянов (Севастьянов) Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
13.04.1923
Рождение ребёнка
08.09.1926