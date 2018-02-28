Севастьянова (Прокопьева) Евдокия Никитовна 28.02.1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Севастьянова (Прокопьева) Евдокия Никитовна

Место рождения

Ворсково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

28.02.1886

Пол

Женский

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1886

Отец: Прокопьев Никита Евлампиев

Мать: Стефанида Иванова

Ворсково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
15.01.1912

Муж: Савостьянов (Севастьянов) Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
17.05.1914

Дочь: Севастьянова Клавдия Дмитриевна

Отец ребёнка: Савостьянов (Севастьянов) Дмитрий Степанович

Фролова, Константиновская волость, Александровский уезд
Рождение ребёнка
16.08.1921

Сын: Севастьянов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Савостьянов (Севастьянов) Дмитрий Степанович

Фролова, Константиновская волость, Александровский уезд
Рождение ребёнка
13.04.1923

Дочь: Самохвалова (Севастьянова) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Савостьянов (Севастьянов) Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
08.09.1926

Дочь: Зверева (Севастьянова) Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: Савостьянов (Севастьянов) Дмитрий Степанович

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