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Веселов Иоанн Григорьевич

Место рождения

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

13.05.1900 ст.

Дата смерти

27.05.1900 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1900 ст.

Отец: Веселов Григорий Павлович

Мать: Веселова-Клепикова Матрёна Сергеевна

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.7-8 ( Рождение №-41м )
Крещение
14.05.1900 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крестный отец: Арсений Викторович - крестьянин д.Пустосилово Крестная мать: Домна Павловна - крестьянская жена из д.Пехарово
Смерть
27.05.1900 ст.
Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.38-39 ( Умершие №-24м )
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