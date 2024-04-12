Веселов Иоанн Григорьевич
Место рождения
Дата рождения13.05.1900 ст.
Дата смерти27.05.1900 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1900 ст.
МК 56-13-43 стр.7-8 ( Рождение №-41м )
Крещение
14.05.1900 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крестный отец: Арсений Викторович - крестьянин д.Пустосилово Крестная мать: Домна Павловна - крестьянская жена из д.Пехарово
Смерть
27.05.1900 ст.
МК 56-13-43 стр.38-39 ( Умершие №-24м )