Прусаков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прусаков Дмитрий
Мать: Прусакова ?
Рождение ребёнка
1924
Сын: Прусаков Петр
Мать ребёнка: Прусакова Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1926
Дочь: Уточкина Александра
Мать ребёнка: Прусакова Варвара Васильевна
д.Фроловка, Карачевский р-н, Брянская обл.
Рождение ребёнка
1928
Сын: Прусаков Николай
Мать ребёнка: Прусакова Варвара Васильевна
д.Фроловка, Карачевский р-н, Брянская обл.
Рождение ребёнка
1932
Сын: Прусаков Василий
Мать ребёнка: Прусакова Варвара Васильевна
д.Фроловка, Карачевский р-н, Брянская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно