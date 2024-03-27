Прусаков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прусаков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прусаков Дмитрий

Мать: Прусакова ?

Рождение ребёнка
1924

Сын: Прусаков Петр

Мать ребёнка: Прусакова Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1926

Дочь: Уточкина Александра

Мать ребёнка: Прусакова Варвара Васильевна

д.Фроловка, Карачевский р-н, Брянская обл.
Рождение ребёнка
1928

Сын: Прусаков Николай

Мать ребёнка: Прусакова Варвара Васильевна

д.Фроловка, Карачевский р-н, Брянская обл.
Рождение ребёнка
1932

Сын: Прусаков Василий

Мать ребёнка: Прусакова Варвара Васильевна

д.Фроловка, Карачевский р-н, Брянская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прусакова Варвара Васильевна

Смерть
Неизвестно
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