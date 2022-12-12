Саморокова (Вертячева) Клавдия Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саморокова (Вертячева) Клавдия Акимовна

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Место рождения

Бийск, город Бийск, Алтайский край

Дата рождения

19.11.1909

Дата смерти

06.04.1991

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1909

Отец: Вертячев Аким Иванович

Мать: Черных Матрена Захаровна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.12.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саморокова Гавриил Федорович

Смерть
06.04.1991
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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