Саморокова (Вертячева) Клавдия Акимовна
Место рождения
Дата рождения19.11.1909
Дата смерти06.04.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1909
Отец: Вертячев Аким Иванович
Мать: Черных Матрена Захаровна
Рождение ребёнка
19.12.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саморокова Гавриил Федорович
Смерть
06.04.1991
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край