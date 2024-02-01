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Снежко Юрий Юрьевич

Место рождения

Россия, Грозный

Дата рождения

17.11.1962

Дата смерти

13.04.1989

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

1931 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1962

Отец: Снежко Юрий Васильевич

Мать: Снежко Надежда Афанасьевна

Россия, Грозный
Бракосочетание
06.08.1983

Жена: скрыто настройками приватности

г. Грозный
Рождение ребёнка
17.06.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Грозный
Смерть
13.04.1989
с. Яжелбицы, Валдайский район, Новгородская область
Похороны
Неизвестно
г. Грозный
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