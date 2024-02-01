Снежко Юрий Юрьевич
Место рожденияРоссия, Грозный
Дата рождения17.11.1962
Дата смерти13.04.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1962
Отец: Снежко Юрий Васильевич
Россия, Грозный
Бракосочетание
06.08.1983
Жена: скрыто настройками приватности
г. Грозный
Рождение ребёнка
17.06.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Грозный
Смерть
13.04.1989
с. Яжелбицы, Валдайский район, Новгородская область
Похороны
Неизвестно
г. Грозный